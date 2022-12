Kantoorgebouwen 'Peper en Zout' in Amsterdam benoemd tot monument

Erfgoedvereniging Heemschut verzocht het stadsdeel om de kantoorgebouwen tot monument te benoemen, het stadsdeel ging daar 6 december in mee. Peper en Zout, die op nummer 26 en 28 van de Weteringschans staan, zijn in 1980 gebouwd naar het ontwerp van Frans van Gool.

De oorspronkelijke opdrachtgever van de twee kantoorgebouwen was het Philips Pensioenfonds, maar na enige tijd ging het project over naar een Duitse investeerder. De bedoeling van het gebouw was om luxe en makkelijk te verhuren kantoorruimte realiseren.

Erfgoedvereniging is 'verheugd'

Heemschut is 'verheugd' dat Peper en Zou zijn aangewezen als monument. "De gebouwen tonen de volstrekt eigen wijze waarop Van Gool is omgesprongen met stadsvernieuwing op een beeldbepalende plaats in Amsterdam. Daarnaast vormen de gebouwen een tastbare herinnering aan het felle maatschappelijk debat over nieuwe architectuur in de bestaande stad."