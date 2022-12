Serval Tora loopt nog steeds door Zaandam, op verschillende plekken gespot

De vermiste serval Tora is op verschillende plekken gezien in het Zaanse Poelenburg. Gregor Wrucinski houdt haar als huisdier, maar gisterochtend ontsnapte ze uit huis. Die middag spotte Nico Prins hem in zijn achtertuin toen hij thuiskwam. "Het leek wel een kleine tijger."

Gezochte serval op verschillende plekken gezien, eigenaar Gregor nog altijd op zoek - NH Nieuws

Nico laat zien waar hij en zijn gezin werden verrast door het wegstuivende dier. Zijn huis ligt nog geen kilometer van die van Gregor. "Het was wel even schrikken! Hij zag er prachtig uit, echt geweldig mooi. Hij staat hoog op zijn pootjes. Dat zie je niet iedere dag, zo maken we nog eens wat mee." Hij voelde zich niet bedreigd door het dier. "Neuh... ik ben niet zo gauw bang hoor." Gregor hoorde vanochtend dat de serval vlak in de buurt zat. "Ik gauw naar buiten en zoeken, maar ik zag helemaal niks. Het is echt moeilijk om de kat te zien." Tekst loopt door onder de foto

Bewoner Nico Prins spotte de serval in zijn achtertuin - NH Nieuws

Het is al de tweede keer dat de serval van Gregor is ontsnapt, de eerste keer was in september. Hij hoopt hem gauw weer te zien: "Het is m'n kindje." Wie hem ziet wordt geadviseerd de serval niet van dichtbij te benaderen en de eigenaar te bellen op 06-44103686.

Serval Een serval behoort tot de familie van de katachtigen. De wilde dieren leven oorspronkelijk in Afrika. Het dier mag nu nog worden gehouden als huisdier, maar vanaf 1 januari 2024 is het verboden om de katachtige te houden, te fokken of te verhandelen.