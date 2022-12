Twee treffers van AZ'er Barasi levert niks op in beloftenclash

Jong PSV begon prima aan de beloftenclash. De bezoekers stonden na zo'n twintig minuten al met 0-2 voor in Wijdewormer. Jong AZ stelde daar weinig tegenover. Terwijl trainer Maarten Martens beschikte over een vrij sterke selectie met de nodige spelers uit de hoofdselectie. Zo startte Maxim Dekker in de basis en had de Belgische oefenmeester ook een plekje ingeruimd voor Myron van Brederode en Yusuf Barasi. Die laatste speler scoorde in de eerste helft twee keer. Dat was echter niet genoeg om met een goed gevoel de kleedkamer op te zoeken, want de Eindhovenaren maakten er voor rust drie.

Debuut

Opvallend was nog het uitvallen van scheidsrechter Nick Smit. De leidsman moest na tien minuten het veld verlaten vanwege een zweepslag. Vierde official Sven Spaan uit Grootebroek verving hem en maakte daarmee zijn debuut in het betaalde voetbal.

