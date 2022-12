Huisarrest voor 13 verdachten die na afloop van kwartfinale Marokko werden aangehouden

Nadat Marokko zaterdagavond van Portugal won en zich voor het eerst in de historie plaatste voor de halve finale op een WK, barstte er in de stad een groot feest los. In de loop van de avond sloeg de sfeer op verschillende plekken om. Dertien verdachten werden aangehouden voor belediging, zwaar vuurwerk, het dragen van gezichtsbedekking en het gooien van stenen.

Zaterdagavond hadden zeven andere verdachten huisarrest tijdens de wedstrijd Marokko - Portugal, nadat zij de wedstrijd ervoor bij ongeregeldheden waren opgepakt. Bij controle van de politie bleek dat alle zeven verdachten zich aan het huisarrest hadden gehouden. Zij mogen bij de wedstrijd van woensdag wel weer hun huis verlaten.

De halve finale tussen Marokko en Frankrijk wordt om woensdag om 20.00 uur gespeeld.