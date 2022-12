Buurt geschrokken van dodelijk ongeluk in West: "Ontzettend naar"

Het ongeluk gebeurde zaterdagavond rond 23.20 uur. Volgens getuigen reed de automobilist vanaf de Jan van Galenstraat de Tweede Hugo de Grootstraat in. Daar verloor de bestuurder vermoedelijk de macht over het stuur en reed aan de overkant van de weg een scooterrijder en een fietser aan, die in tegenovergestelde richting reden. De automobilist reed na het ongeluk door.

"Het is onbegrijpelijk dat iemand doorrijdt, maar iemand kan ook in zo'n blinde paniek raken dat je probeert te vluchten", vertelt een buurtbewoner. Een andere man denkt daar anders over: "Abnormaal dat je doorrijdt".