Hobie Verhulst tot 2025 keeper van AZ

Verhulst is sinds dit seizoen de eerste doelman van de Alkmaarders. In voetbal talkshow De Aftrap gaf de 29-jarige Verhulst in september aan dat hij zijn verbintenis graag wilde verlengden.

In een reactie op de website van AZ zegt hij: "Ik ben er natuurlijk erg blij mee. De club wilde graag door en ik wilde ook graag door. Dan kom je er snel uit. Door alle drukte duurde het even, maar we zijn er goed uitgekomen met elkaar. Verhulst stond in 26 wedstrijden onder de lat bij AZ.

Hij verdreef Peter Vindahl Jensen uit de goal. Gisteravond werd bekend dat de Deen aan het Duitse 1. FC Nürnbergwordt verhuurd. De 24-jarige Vindahl Jensen kwam in 2021 voor twee miljoen euro over van FC Nordsjælland.