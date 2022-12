Jonge vrouw (16) aangerand in Wervershoof: "Heeft hem met boodschappentas geslagen"

Een 16-jarige vrouw uit Lelystad is gisteren aan het einde van de middag door een man in Wervershoof onzedelijk betast. De schoonmoeder van het slachtoffer, die anoniem wil blijven, vertelt aan WEEFF/NH Nieuws dat zij hier enorm van geschrokken is. "Ze heeft hier helaas vaker mee te maken gehad, dus gelukkig kon zij zich goed weren." De familie is van plan om aangifte te doen tegen deze persoon.

De Raiffeisenlaan in Wervershoof - Google Streetview

Het 16-jarige slachtoffer logeerde dit weekend bij haar vriend in Wervershoof en liep zondag rond 17.30 uur op de Raiffeisenlaan. Met een boodschappentas in haar hand loopt zij een man tegemoet van ongeveer 50 jaar oud, die haar vraagt naar een aansteker. "Die had zij niet bij zich, waarna de man haar vroeg om mee te gaan naar zijn huis. Daar had hij wel een aansteker", zegt de schoonmoeder van het 16-jarige slachtoffer. "Doordat ze dit in haar woonplaats vaker heeft meegemaakt herkende ze zijn manier van praten. Ze weigerde om mee te gaan, en toen greep de man haar bij haar billen en bij haar borsten." De 16-jarige vrouw kan zich verweren, door de man met haar boodschappentas te slaan. Op dat moment komt ook een politieauto voorbij rijden, die het voorval ziet gebeuren. Ze besluiten om naar de twee toe te rijden, waardoor het slachtoffer weg kan lopen. Flink geschrokken Ze is flink geschrokken van het incident, vertelt haar schoonmoeder aan WEEFF/NH Nieuws. "Toen ze thuiskwam heeft ze het direct aan ons verteld. Ook mijn zoon is geschrokken. Waar zij woont gebeurt dat op bijna elke hoek van de straat. Ze kan zich er gelukkig goed tegen weren. Maar ik heb haar ook gezegd dat dit niet kan, en dat we deze man er ook niet mee weg laten komen. Daar is ze het mee eens."

"Het moet gewoon niet zo zijn dat je ongevraagd betast kan worden, hoe oud je ook bent" Schoonmoeder van het slachtoffer

Na het voorval hebben de agenten kort met de 16-jarige vrouw uit Lelystad gesproken en haar naar huis gestuurd. Het is niet bekend of de man is aangehouden en naar het politiebureau is meegenomen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog geen aangifte gedaan is. De familie in Wervershoof is wel van plan om dit te doen. Ook is de schoonmoeder benieuwd of iemand het voorval heeft zien gebeuren. "Als iemand iets gezien heeft, dan zou dat goed kunnen zijn voor een getuigenverklaring in de aangifte", vertelt ze. "Ook camerabeelden van bewoners op de Raiffeisenlaan kunnen ons helpen." Bewustwording Hoewel het slachtoffer anoniem wil blijven heeft zij in overleg met haar schoonmoeder besloten om haar verhaal te delen. "Het moet gewoon niet zo zijn dat je ongevraagd betast kan worden, hoe oud je ook bent", vertelt de schoonmoeder. "Nu is zij het 'gewend', maar een ander is wellicht minder weerbaar. Dan weet je niet wat daar mee gebeurt. Daarom wil ik ouders vragen om hun meiden in de gaten te houden, en ze te waarschuwen over de gevaren."