Bestelbusje beschoten na uit de hand gelopen verkeersruzie op snelweg bij Naarden

Een verkeersruzie op de snelweg (A6) langs Naarden is vanmorgen zo uit de hand gelopen dat er geschoten is. Een bestuurder van een bestelbus trok plots een wapen en beschoot de bestelbus van een man waar hij het vlak daarvoor aan de stok kreeg. De beschoten chauffeur kwam met de schrik vrij.

De twee automobilisten kregen ruzie met elkaar nadat de ene bestelbus de ander afsneed. Toen de auto's vervolgens weer naast elkaar reden, maakte de bestuurder van de afgesneden bestelbus een handgebaar.

Vlak daarna versplinterde het raam van de zijdeur van zijn bus. Het vermoeden is dat dat komt door een kogel.

Zoektocht naar automobilist

De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de automobilist die mogelijk geschoten zou hebben. Deze man reed in een okergele bestelbus, een oude Ford Transit. De andere automobilist reed in een zwarte bestelbus.

De politie roept mensen die meer weten of de verkeersruzie mogelijk gezien hebben zich te melden.