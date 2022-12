Handbal: Evert Kooijman nu wel met Oranje naar eindtoernooi: "Het is erg mooi dat ik nu beloond word''

Voor het eerst sinds 1961 doet Oranje weer mee aan een WK. Kooijman liep vorig jaar een zware blessure op, maar is daar dus volledig van hersteld. "Ik heb twee Europese kampioenschappen gemist. De afgelopen maanden heb ik hard getraind om weer op niveau te komen. Het is erg mooi dat ik nu beloond word", vertelt Kooijman.

Een persoonlijk belletje van de bondscoach zat voor Kooijman niet in. De cirkelspeler hoorde het goede nieuws op een andere manier. "Ik heb gisteren een corona-booster gehaald. Die is nodig om mee te mogen doen op het WK. Ik was daar vandaag nog een beetje ziek van en lag even een dutje te doen. Om elf uur kreeg ik een berichtje en werd ik wakker met het nieuws dat ik mee ga naar het WK''

Voor Aalsmeer-keeper René de Knegt en Volendam-speler Robin Nagtegaal was er minder goed nieuws. Zij zitten namelijk niet bij de selectie.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op het WK speelt Oranje op vier januari een oefenwedstrijd in en tegen Frankrijk. Drie dagen later staat er tegen een nog nader te bepalen ploeg nog een oefenwedstrijd gepland.

Het WK wordt van 12 t/m 29 januari gehouden in Polen en Zweden. Nederland zit in poule F met Noorwegen, Argentinië en Noord-Macedonië. Op 13 januari begint voor Oranje het toernooi met een wedstrijd tegen de Argentijnen.