Het vuurwerk is legaal, maar 86 kilo niet: Beverwijkse garagebox leeggehaald

De politie vermoedde na een tip zaterdagmiddag zwaar vuurwerk te vinden in een garagebox in Beverwijk. Het bleken geen illegale knallers, maar wel een illegale hoeveelheid: agenten vonden 86 kilo vuurwerk, ter waarde van 1.500 euro.

86 kilo vuurwerk op één plek is ruim drie keer meer dan de toegestane 25 kilo. De vondst had nog wel wat voeten in de aarde. Een tipgever dacht dozen met cobra's gezien te hebben bij de garageboxen aan de Hondongstraat en meldde dat bij de politie.

Die wilde snel in actie komen en verzocht de brandweer één van de lichtblauwe garagedeuren te openen. Maar daar vond de politie 'geen strafbare voorwerpen'. Na een vergoeding, excuses en nader onderzoek brak de politie een tweede garagedeur open, waar zij de grote hoeveelheid zogenaamd F2-vuurwerk vonden. Vuurwerk met uit die klasse is normaal gesproken legaal.

In Beverwijk mag je, zoals in de meeste gemeenten in Noord-Holland, dit jaar tijdens oud en nieuw weer vuurwerk afsteken. Wel zijn er een aantal 'vuurwerkvrije zones', zoals rond het ziekenhuis, scholen en plekken met dieren.