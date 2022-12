De piskijker staat meestal met lege handen

Boven de weilanden van het Wormer- en Jisperveld staat een torenvalk te bidden. Stilstaand in de lucht kijkt hij naar beneden, naar het gras. Het is een mannetje dat op zoek is naar een muis. Ineens duikt de vogel naar beneden het gras in. Na een minuut schiet ie weer de lucht in, met lege poten. Mis.

We varen door de sloten met gids Jaap van het Kaar. Bij de Poelboerderij zijn we opgestapt. "Torenvalken worden ook wel piskijkers genoemd." De torenvalk staat inmiddels al weer in de lucht. "Ze kunnen ultraviolet licht zien waarmee ze muizen indirect kunnen volgen. Muizen laten altijd een urinespoor achter zich aan lopen. Het ultraviolette licht daarvan hoeft de torenvalk maar te volgen om bij een muis uit te komen."

Natuurlijk Noord-Holland - Jisperveld - NH Nieuws

Dat klinkt makkelijk maar dat is het niet. Wie nog weet hoeveel energie watertrappelen kost weet ongeveer wat de Torenvalk voelt als ie een paar minuten in de lucht moet 'stilstaan'. Daarnaast is het lang niet altijd raak. "Muizen houden de lucht goed in de gaten en schieten weg zodra ze een schaduw zien." We varen verder door de polder. "Ieder eilandje heeft een naam", weet Jaap. "Het is voor reguliere veehouders niet te doen om hier een boterham te verdienen. De koeien moeten steeds in en uit de boot. daarom heeft natuurmonumenten hier een grote potstal en ligt het belang vooral bij de weidevogels."

Het Wormer- en Jisperveld is een polder met honderden eilanden - NH Nieuws/Stephan Roest

Die weidevogels, de grutto's, tureluurs en andere steltlopers laten zich nu niet zien. Ze zijn hun overwinteringsgebied in Afrika. Kieviten zijn er wel. Ze dartelen door de lucht. Net als spreeuwen en ganzen.

Een rietvoorntje en wat baarsjes in het aquarium van de Poelboerderij - NH Nieuws/Stephan Roest

Terug in het bezoekerscentrum De Poelboerderij warmen we weer op met een hete chocolademelk en een gevulde koek. We vergapen ons aan de aquaria. Voorntjes, baarsjes en andere vissen zijn beter te zien dan in de natuur. "Het water is hier donker van de prut", zegt Jaap. De vis zit er wel, maar je ziet hem niet." Vanuit de poelboerderij worden regelmatig excursies georganiseerd in het Wormer- en Jisperveld. Kan je zelf de torenvalken aan het werk zien!