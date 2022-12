Geen algeheel vuurwerkverbod, Gooise gemeenten werken alleen met vuurwerkvrije zones

De gemeenten wachten daarom met smart op een landelijk vuurwerkverbod, wat ook lokale regelgeving en handhaving een stuk makkelijker zou maken. Maar zo'n verbod is er nog niet.

Een ander probleem is het 'waterbedeffect' dat gemeenten vrezen. Als de ene gemeente het afsteken van vuurwerk zou verbieden, dan zou de naastgelegen gemeente waar vuurwerk wel afgestoken mag worden meer overlast kunnen hebben.

Meerdere Gooise gemeenten hadden het liefst wel een algeheel vuurwerkverbod doorgevoerd, maar lopen nu nog tegen te veel haken en ogen aan. Een van de problemen is dat ze wel zouden kunnen bepalen dat er een afsteekverbod voor vuurwerk geldt, maar tegen de verkoop van vuurwerk kan de gemeente niet optreden.

Nu lokale maatregelen

De gemeenten nemen ook komende jaarwisseling gericht maatregelen op plekken waar de afgelopen jaren veel overlast door vuurwerk was of waar vuurwerk afsteken vanwege de omgeving sowieso al niet gewenst is.

Hilversum bestempelt het centrum ook komende jaarwisseling weer als vuurwerkvrije zone. Vuurwerk afsteken mag daar al jaren niet, dat wordt voor bewoners gecompenseerd met een grote vuurwerkshow. Deze show keert deze jaarwisseling na twee 'coronajaren' weer terug.

Ook op andere plekken kan vuurwerk afsteken aan banden worden gelegd, maar Hilversum legt de bal hiervoor bij bewoners zelf. Buurten die hun straat of buurt vuurwerkvrij willen maken, kunnen met een plan naar de gemeente stappen. Andere Gooise gemeenten - zoals Gooise Meren en Wijdemeren - pakken dat hetzelfde aan.

Meer vuurwerkvrije zones

Gooise Meren komt weer met een vuurwerkvrije zone rondom het winkelcentrum aan de Naardense Keverdijk, waar een paar jaar geleden ook veel overlast was. Ook mag er geen vuurwerk worden afgestoken op plekken waar dieren verblijven.

Huizen kiest ervoor om vuurwerk aan banden te leggen rondom winkelcentra. Daar was de laatste jaren veel overlast en schade door vuurwerk. De winkelcentra Oostermeent en Holleblok waren afgelopen jaar al vuurwerkvrij, De Kostmand komt daar nu bij.

Blaricum en Laren kozen er een paar jaar geleden al voor om het afsteken van vuurwerk te verbieden rondom huizen met rieten daken, vanwege brandgevaar. Dat geldt komende jaarwisseling weer. Eemnes verbiedt het afsteken van vuurwerk rond verzorgingshuizen waar ouderen wonen en hondenuitlaatveldjes. Wijdemeren kiest er op haar beurt weer voor om een aantal 'kwetsbare plekken' aan te wijzen als vuurwerkvrije zone. Dat zijn onder meer scholen en verzorgingshuizen.

Vuurwerkverbod voor Weesp

Weesp heeft komende jaarwisseling wel een vuurwerkverbod voor de hele stad. Dat komt omdat de stad sinds afgelopen jaar onder de gemeente Amsterdam valt en de hoofdstad het vuurwerk afsteken overal verbiedt.

Om het jaar toch knallend in te luiden komt er in Weesp een vuurwerkshow.