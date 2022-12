Marianne ving ontsnapte serval: 'Lokken met rauwe kip’

Opnieuw is een serval ontsnapt van een particuliere eigenaar . Dit keer uit een huis in Zaandam, vorige maand was het nog raak in Amsterdam. Marianne Dalhuizen uit Huizen heeft eerder dit jaar succesvol jacht gemaakt op een ontsnapte serval in Hilversum. Dit deed ze vanuit haar organisatie Dogsearch, die vermiste huisdieren opspoort.

De serval van een Hilversummer was in april ontsnapt en spoorloos. "Ik had de eigenaar al een paar keer eerder aan de lijn gehad omdat z'n serval was ontsnapt, maar toen kwam het beest vanzelf weer terug." Deze keer was het anders: La Reina, zoals de serval heet, was opnieuw ontsnapt, maar na een dag nog steeds niet thuis. "We zijn met een select groepje gaan zoeken, nadat we overal info hadden opgevraagd om kennis over zo'n grote kat te vergaren. We belden met dierenartsen en dierentuinen."

Flyeracties

Marianne werkt voor de dierenambulance Gooi- en Vechtstreek, maar het opsporen van een serval is bepaald geen dagelijkse kost. De reuzekat was dan ook niet zo maar gevonden. Na diverse flyeracties kwamen steeds meer meldingen binnen van mensen die het dier hadden gespot.

Eerst zat ze in de bomenkwekerij tussen Baarn en Hilversum. Daar was het beest bijna gevangen. "Het scheelde niet veel", vertelt Marianne. "We hadden een grote vangkooi bij ons en daarin rauwe kip gedaan. Blijkbaar was ze toen nog niet hongerig genoeg, want ze wilde maar niet bijten. Daarna is ze weer voor een paar dagen zoek geweest. We kregen nog steeds info door van mensen die het dier hadden gezien."

Bijna uitgehongerd

Een week na het verdwijnen van de serval kreeg Marianne de gouden tip. Het dier was gesignaleerd vlakbij de dagcamping van Hilversum. Hij werd gezien met een warmtecamera en een drone. "Het werd spannend", zegt Marianne over dat moment. "We wisten dat ze uitgehongerd moest zijn. Het werd op de beelden duidelijk dat ze flink was vermagerd. We hebben op het terrein een grote kooi gemaakt, met daarover zo'n leger camouflagenet met losse takken."

Met stukjes kip op een rij richting de kooi gelegd probeerde Marianne en haar team de serval te vangen. Met camera's die waren neergezet kon in de gaten worden gehouden wat er gebeurde. "Op een gegeven moment zagen we beweging en zat La Reina van de stukjes kip te eten. Uiteindelijk liep ze de kooi helemaal in en at ze van de grote stukken kip die helemaal aan het einde van de kooi lagen. Toen sloot de kooi en was ze eindelijk gevangen."