Voormalig kantoorgebouw Saendenborch tijdelijke opvangplek voor 450 vluchtelingen uit Oekraïne

Het leegstaande kantoorgebouw Saendenborch, in het centrum van Zaandam, wordt verbouwd om plaats te gaan bieden aan ongeveer 450 vluchtelingen uit Oekraïne. Omdat de 'nood hoog is' volgens de gemeente Zaanstad, is de buurt nog niet geïnformeerd. Die krijgen morgen een brief.

Het gebouw is eerder, in 2016, in beeld geweest voor de opvang van asielzoekers door het COA. Het plan dat toen is gemaakt, is als basis genomen voor de noodopvanglocatie voor Oekraïners. Het Rijk betaalt alle kosten die hiermee gemoeid zijn, laat de gemeente Zaanstad weten.

In gemeente Zaanstad worden nu ongeveer 300 vluchtelingen opgevangen. "Dat doen we op de riviercruiseschepen aan de Havenstraat en in het oude schoolgebouw Et Buut in Zaandam. Maar dat is niet voldoende", zegt burgemeester Jan Hamming.

Buurt nog niet geïnformeerd

"De nood is hoog en dat betekent dat voor een besluit niet altijd ruimte is de buurt vooraf te informeren of te betrekken zoals de gemeente dat doet bij ‘gewone’ woningbouwprojecten waarbij woningen voor onbepaalde tijd worden gebouwd", schrijft de gemeente Zaanstad. "Dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn voor inwoners om er iets van te vinden. Bij de vergunningen die moeten worden aangevraagd, is de mogelijkheid een zienswijze of een bezwaar in te dienen." De bewoners en ondernemers in de omgeving van Saendenborch ontvangen vanaf morgen een informatiebrief van de gemeente.

Appartementen

De eigenaar van het pand heeft plannen om het gebouw te verbouwen naar woningen en shortstay-appartementen. Binnenkort leggen de eigenaar en de gemeente de plannen voor woningbouw vast in een overeenkomst. Omdat het bouwen van nieuwe woningen enkele jaren duurt en het pand tot die tijd leeg staat, is het geschikt om te gebruiken als tijdelijke noodopvang voor een periode van twee tot drie jaar. Hamming: "In januari gaan we tijdens een bijeenkomst in gesprek met omwonenden over dit besluit."

Het verbouwen duurt ongeveer zes maanden. De planning is dat het gebouw vanaf augustus 2023 bewoond kan worden door Oekraïense vluchtelingen.