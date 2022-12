Opnieuw misstanden bij vakantiepark in Opmeer: drugs en uitgebuite arbeidsmigranten

De gemeente Opmeer heeft vakantiepark West-Friesland/De Perelaer in het vizier. Voor de derde keer in korte tijd werd het vakantiepark uitgekamd door de politie en gemeente. Dit keer vonden ze verdovende middelen én arbeidsmigranten die in slechte omstandigheden wonen.

Volgens de gemeente staat de leefbaarheid en de veiligheid op het park onder druk. Door vaker controles uit te voeren, hoopt de gemeente daar iets aan te kunnen doen. Begin juli was er nog een grote controle op De Perelaer. Toen vond de politie een vuurwapen en drugs . En eind september was het wéér raak: toen bleken er meerdere gevallen van arbeidsuitbuiting en mensenhandel te zijn.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

