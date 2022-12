De Peiling: ik kan prima rondkomen

Noord-Hollanders maken zich grote zorgen of zijzelf of anderen door de stijgende prijzen nog wel kunnen rondkomen. Dat blijkt uit breed onderzoek van Kieskompas in opdracht van NH Nieuws. Volgens deskundigen komt het doordat alle lagen van de bevolking nu worden geraakt. Van laag- tot middeninkomens. Boodschappen zijn duurder en de prijzen voor gas- en elektra zijn hoog.