Vermiste serval nog niet gevonden: "Zorgelijk, het dier kan niet goed tegen kou"

Serval Tora, die sinds gisteren wordt vermist uit Zaandam, is nog niet gevonden. Eigenaar Gregor Wrucinski is er kapot van: "Ik heb de hele nacht gezocht." Ook deskundige Peter de Haan van Stichting Aap maakt zich zorgen. "Het dier kan niet goed tegen de kou." En dat terwijl het kwik onder de nul zit.

De wilde kat ontsnapte gisteren uit het huis in de wijk Poelenburg. “Hij loopt los in ons huis en heeft de deur waarschijnlijk zelf geopend. Het is een grote kat en kan bij de deurklink”, vertelde de wanhopige eigenaar.

Peter de Haan van Stichting Aap legt uit dat het niet zo gek is dat het beest ontsnapt: "Het zijn jagers en roofdieren, dus als ze even de kans krijgen zijn ze weg." En dat blijkt ook wel, want eind november nam serval Petoenia de benen in het Amsterdamse IJburg. Die werd een paar uur na de vermissing weer gevonden.

Zorgelijk

"Ik heb de hele nacht niet geslapen", vertelt de eigenaar in tranen vanmorgen. "Er zijn nog geen tips binnengekomen. Niemand heeft mij gebeld." De van oorsprong Afrikaanse katachtige kan slecht tegen het koude winterweer. "Ze zijn niet gemaakt voor dit klimaat", legt deskundige De Haan uit. "Ze horen thuis op de Savanne in Afrika."

Het is lastig te zeggen waar de kat kan zitten in Zaandam. "Ze zijn niet bang van mensen, maar drukte zijn ze niet gewend. Waarschijnlijk zoekt 'ie een park op om te jagen, maar het is een gefokt huisdier, dus misschien kan 'ie niet jagen", legt De Haan uit.

'Bel dierenambulance'

Wie Tora ziet, hoeft zeker niet bang te zijn, zegt eigenaar Wrucinski. “Er zit geen agressie in hem, het is echt een hele lieve kat.” Mocht de verkleumde serval ergens naar binnen lopen, dan vraagt Wrucinski om de deur te sluiten en contact met hem op te nemen. "Dit kan via onze tiplijn: 06-30093003."

De Haan raadt aan om te bellen met de dierenambulance: "Probeer hem niet zelf te pakken. De kat heeft forse tanden en forse nagels, dus die kan 'ie gebruiken om zichzelf te beschermen. Bel de dierenambulance."