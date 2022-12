De dreiging op woningen aan Huizer Roef: wat weten we nu?

De bewoners van de woning aan de Huizer Roef waar afgelopen zomer een explosief afging, mogen terug naar huis. Daarmee gaat een nieuw hoofdstuk opgeslagen worden in het langlopende verhaal van de situatie aan de Roef. Wat weten we nu?

Of het tegen de tijd van terugkeer daadwerkelijk veilig genoeg is voor de bewoners, is moeilijk te zeggen. Dat laat de politie en het OM weten. "Vooralsnog is de dreiging onveranderd hoog."

Hoe het gaat met de bewoners van de woning kan Meijer niet zeggen. "Dat contact gaat via een ambtenaar en in het kader van de veiligheid kan ik niet alles zeggen." Wel zegt Meijer dat de bewoners graag terug willen keren naar de Roef. "Maar ik denk wel dat ze zich realiseren dat het voor de buurt zelf ook spannend is. " De bewoners van de andere woningen zijn inmiddels terug in de wijk.

Vorige week werd duidelijk dat de woning waar het explosief af ging, na een half jaar vrijgegeven gaat worden door de burgemeester. Daarmee kunnen de bewoners terugkeren. Dat gebeurt niet gelijk, want de woning is tijdens de explosie flink beschadigd geraakt en moet nog hersteld worden. "Dit gaat nog zeker maanden duren", laat de burgemeester weten. "Dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met het tekort aan aannemers en materiaal."

De politie neemt in samenspraak met de bewoners nog steeds dezelfde zichtbare en onzichtbare maatregelen. Om welke onzichtbare maatregelen dat gaat wil de politie in het kader van de veiligheid niet kwijt. Nog eens extra politie-inzet zal waarschijnlijk niet nodig zijn, denkt de driehoek.

Onderzoek

Het OM vertelde eerder dat het gaat om een ruzie in het drugscircuit, waar de bewoners slachtoffer van zijn geworden. Nu voegt het OM daaraan toe dat de ruzie gaat om een lading gestolen cocaïne.

Vorige week liet de politie weten dat er in het kader van onderzoek naar de explosie bij de Roef - en die in andere Nederlandse plaatsen - twee Amsterdamse mannen zijn aangehouden. "Die zitten nog steeds vast", vertelt de gebiedsofficier van het OM. "Het is ook niet ondenkbeeldig dat er andere aanhoudingen zullen volgen." Het onderzoek is nog in volle gang en een einde lijkt nog niet in zicht.

Omwonenden

Maandag heeft de burgemeester gesproken met buurtbewoners van de Roef. Volgens hem zijn ze vooral gelaten. "Het is hun buurt niet meer, dat vertellen ze me. Ze vinden het dan ook spannend dat de bewoners terugkeren naar de Roef." Hoe de buurt het vindt dat de bewoners van het andere huis al zijn teruggekeerd kan Meijer niet zeggen. "Dat is ook vrij kort geleden", zo zegt hij.

Wel hoopt Meijer in samenspraak met de bewoners van de twee woningen en de omwonenden te zorgen dat er - ondanks de veiligheidsmaatregelen - weer terug kan worden gekeerd naar de situatie als vanouds. "We gaan op zoek naar mogelijkheden om te terugkeer vorm te geven." Deze wil uitte Meijer eerder al, maar hoe dit er concreet uitziet is nog steeds onduidelijk. "Ze hoeven niet allemaal vrienden met elkaar te worden, maar er moet wel sprake zijn van een terugkeer met een neutrale verstandhouding."