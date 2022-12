Een stukje Afrika verdwijnt uit Avenhorn: kringloopwinkel Sogges stopt ermee

'Door Avenhorners, voor kwetsbare mensen uit Afrika', dat is het concept van kringloopwinkel Sogges. Het doel is om geld in te zamelen om de stichting Bake for Life in de huidige tijd van stijgende grondstofprijzen te ondersteunen. Maar vanwege de stijgende energiekosten en huur houdt de winkel alsmaar minder over. En dat steekt schril af tegen hun doel: “Waar de ene deur dicht gaat, gaat er een andere open.”

Een vaste groep vrijwilligers uit Avenhorn zet zich elke dag keihard in om geld in te zamelen voor Bake for Life, een stichting dat kwetsbare mensen uit Afrika de mogelijkheid geeft om via werk en een bakkersopleiding te ontsnappen uit de armoede. Ondanks het succes van de winkel gaat een groot deel van de opbrengst niet naar de stichting. En dat steekt, vindt Marleen Pater: "Door de stijgende energiekosten en huur zijn onze vaste lasten toegenomen. We kunnen ons doel niet meer voor de volle 100 procent waarmaken. En dat is uiteindelijk wel waar we het voor doen.”

Aderlating

Dus komt er na 2,5 jaar op 24 december definitief een einde aan hun avontuur. De sluiting komt hard aan in Avenhorn. Naast dat ze bakkerijen in Oeganda en Kenia opzetten, is de kringloopwinkel ook een begrip geworden. Vooral op maatschappelijk vlak. Marleen: "Het is een ontmoetingsplek geworden. Iedereen uit het dorp kwam hier naartoe om spullen te brengen. Van huisraad uit erfenissen tot cadeaus die niet in de smaak vielen. Maar ook mensen die het overvolle huis van hun ouders hadden opgeruimd. Ze kwamen allemaal over de vloer, met zowel een lach als een traan."

Marleen vertikt het om bij de pakken neer te gaan zitten. "Waar de ene deur dicht gaat, gaat er een andere open. We gaan op zoek naar een nieuwe manier om geld op te halen voor de stichting, zonder hoge vaste lasten. Voor nu willen we iedereen bedanken die ons heeft gesteund."