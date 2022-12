Chalet op vakantiepark in Berkhout brandt volledig af

Op een vakantiepark in Berkhout is gisterenavond laat een chalet aan de Lijsbeth Tijsweg volledig afgebrand. De brandweer had de brand snel onder controle en kon voorkomen dat de brand niet oversloeg naar andere chalets. Er raakte niemand gewond.

Brand chalet Berkhout - NH Nieuws

De brand in het chalet werd als snel groter en was uiteindelijk niet meer te redden. Volgens een getuige van de brand waren er geen mensen aanwezig in de chalet en raakte er niemand gewond. Buurtbewoners zouden vlak voor de brand een auto hard hebben horen wegrijden op het park. Of dit met de brand zelf en eventuele brandstichting te maken heeft, is nog onduidelijk.

#Inc onze collega’s van de brandweer zijn bezig met het blussen van een brand van een tuinhuis/chalet aan de #Lijsbeth_Tijsweg #Park_Westerkogge te #Berkhout. Meer informatie volgt. — Veiligheidsregio NHN (@vrnhn) December 11, 2022