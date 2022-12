Weer een serval vermist, dit keer in Zaandam: 'Hij heeft de deur zelf geopend'

Nadat krap een maand geleden serval Petoenia de benen nam in IJburg, is nu serval Tora vermist in Zaandam. Eigenaar Gregor Wrucinski is radeloos. 'Hij is als een kind voor ons'

Serval Tora

Wrucinski en zijn echtgenote Magdalena hebben samen met een collega de hele dag gezocht naar hun geliefde Tora: een tijgerkat van twee jaar oud. Zondag 11 december ontsnapte Tora vroeg in de ochtend uit het huis van het echtpaar. “Hij loopt los in ons huis en heeft de deur waarschijnlijk zelf geopend. Het is een grote kat en kan bij de deurklink”, vertelt de wanhopige eigenaar. Geen agressieve kat De serval is tam naar het echtpaar toe, maar bang voor vreemde gezichten. Wrucinski raadt daarom aan om direct contact op te nemen met hem wanneer iemand het dier ziet. De Zaandammer hoopt dat dit snel gebeurt: de van oorsprong Afrikaanse katachtige kan slecht tegen het koude winterweer. “En er staat een operatie voor zijn castratie gepland”, legt hij uit. Wie Tora ziet, hoeft zeker niet bang te zijn. “Er zit geen agressie in hem, het is echt een heel lieve kat”, legt Tora's eigenaar uit. “We missen hem heel erg en mijn vrouw huilt de hele dag. Hij is als een kind voor ons." Mocht de verkleumde serval ergens naar binnen lopen, dan vraagt Wrucinski om de deur te sluiten en contact met hem op te nemen. Mocht je de kat zien in de omgeving van Zaandam-Zuid of Amsterdam Sloterdijk, dan kun je Gregor Wrucinski bereiken op 06-44103686.