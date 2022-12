Na bijna 20 jaar mogen graffitiworkshops niet meer onder de Amsterdamsebrug

Michel Steers moet stoppen met het organiseren van graffitiworkshops onder de Amsterdamsebrug in Oost. De gemeente kreeg meerdere overlastklachten van buurtbewoners en ook de vergunning bleek niet op orde. Steers kan zich niet vinden in de aantijgingen. Volgens hem draagt zijn organisatie juist op een positieve manier bij aan de buurt.

Graffiti - NH Nieuws

Ook afgelopen zondag, toen de temperatuur bijna het vriespunt raakte waren er kinderen onder de Amsterdamsebrug te vinden. In verschillende groepen leren ze over de geschiedenis van graffiti en het zelf te doen." Dat dit straks niet meer kan, valt Steers rauw op z'n dak: "Onbegrijpelijk, want ik doe het niet alleen voor mezelf maar ook voor de jongens die bij mij werken. Zijn jongen die in re-integratieprojecten zitten. Die moet ik straks op straat zetten." De gemeente deed de oproep na klachten over overlast van buurtbewoners ontvangen te hebben. De klachten liepen uiteen van overlast van auto's, de stank van de graffiti en kinderen die 'continu' bij buurtbewoners aankloppen om te vragen of ze naar de wc mogen. "We zijn al jaren bezig als bewoners om te kijken hoe we het hier leefbaar kunnen maken. Daaronder zitten een aantal dingen: overlast van ernstige dingen onder de brug, drugsoverlast maar ook overlast van graffitispuiters en afval."

"De gemeente wil niks doen tegen hangjongeren en drugs, maar wil ons wel wegsturen" Michel Steers, Graffitifun

Steers vindt juist dat zijn organisatie positief bijdraagt aan de buurt. Zo vertelt hij dat hij zijn personeel soms eerder laat komen om het gebied schoon te maken. "Wij ruimen vijf zakken zwerfafval op per dag. De gemeente wil niks doen tegen hangjongeren en drugs maar ze sturen ons wel weg." Toch zijn verschillende buurtbewoners het daar niet helemaal mee eens. Volgens enkele bewoners leiden de workshops juist tot extra afval in de buurt. Zo spuiten de kinderen niet op de brug maar op kartonnen bordjes "Die borden verdwijnen dan bij ons in de tuin, kunnen wij ze weer opruimen", laat buurtbewoner Jan Benjamens weten. "Dit is een 'ecowijk', het is belangrijk dat er afspraken gemaakt worden met de gemeente over hoe we dit een ecowijk houden. Een beetje gezelligheid is helemaal prima, maar wel in overleg met de buurt", vertelt buurtbewoner Sylvia Witteveen.

Geen vergunning Een andere reden die de gemeente geeft om te stoppen is dat Steers geen vergunning heeft: "Naar aanleiding van de overlast is tevens gebleken dat er geen sprake is van een apv-ontheffing of een vergunning voor het organiseren van commerciële evenementen in de openbare ruimte." Volgens Steers is die vergunning niet nodig omdat de groepen die uit zo'n 30 kinderen bestaan niet allemaal tegelijk op het terrein zijn. "Het is een legale graffitiplek, geen vergunning nodig het om tiental kinderen per keer."

"Het zijn er geen tien, het zijn er geen twintig, het zijn er 750" Jan Benjamens, buurtbewoner

Maar volgens buurtbewoners zijn er in de zomer soms wel honderden kinderen te vinden onder de brug. "Het zijn er geen tien, het zijn er geen twintig, het zijn er 750", vertelt Benjamens. Witteveen noemt het "vercommercialisering van de openbare ruimte." Wat er volgens hen moet gebeuren? "De gemeente moet hier handhaven en ondernemers moeten vergunningen aanvragen. Ze kunnen dit niet zomaar als als een vestigingsplek zien ook al zitten ze hier al twintig jaar", aldus Benjamens. Wanneer Steers moet stoppen is nog niet duidelijk. Hij wil in gesprek blijven met de gemeente in de hoop dat hij alsnog met kleinere groepen aan de slag kan gaan.