Clean Up Hoorn vindt weinig zwerfafval, maar wel een vibrator: "En dat was niet de eerste keer"

Zeventien vrijwilligers van Clean Up Hoorn hebben gisteren in de barre kou zwerfafval geruimd in de Risdam, rondom het winkelcentrum. Veel vonden ze niet, maar ze deden wel een opmerkelijke vondst: een vibrator. "En dat was niet eens de eerste keer", laat de organisatie weten.

De opmerkelijke vondst was verder overigens een zeldzame: de zwerfafvalruimers ontdekten dat er niet heel veel afval op straat lag. "Dat deed ons goed", zo laten ze weten. "Wat we geraapt hebben waren vooral voedselverpakkingen in de berm, peuken bij de parkeerplekken en vuurwerkresten bij bruggetjes. In het park een paar hotspots aan het water waar veel blikjes lagen. Gelukkig komt daar binnenkort statiegeld op." Volgende maand staat een volgende schoonmaakronde gepland. Dan staat Hoorn Noord op de agenda.