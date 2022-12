Purmerendse Scholengroep waarschuwt na overvallen: "Vermijd Doplaan en winkelcentrum"

De Purmerendse Scholengroep (PSG) maakt zich ernstig zorgen over een reeks overvallen rond het Jan van Egmond Lyceum en Nelson Mandela. De scholengroep heeft een brief gestuurd aan ouders en raadt leerlingen aan om de Doplaan en het winkelcentrum aan de Burgemeester D. Kooimanweg voorlopig te vermijden.

PSG-directeur Peter Reenalda meldt in de brief, die in handen is gekomen van RTV Purmerend, dat er afgelopen week twee overvallen zijn geweest waarbij in beide gevallen een leerling slachtoffer is geweest. "Met intimidatie en geweld werden telefoons afhandig gemaakt", schrijft hij. Beroving

Dinsdag fietste een 15-jarige jongen uit de gemeente Wormerland over de Doplaan, toen hij geduwd en geslagen werd. De twee 16-jarige verdachten gingen ervandoor met zijn telefoon en konden een dag later worden aangehouden. In de brief wordt gesproken over 'meerdere nare voorvallen', waaronder zeker nog een beroving. "De politie heeft de daders op het netvlies en er lopen verschillende onderzoeken."

'Raakt ons allemaal'