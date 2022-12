Bedreigde bewoners Huizer straat mogen terug naar huis, burgemeester geeft woning vrij

De afgelopen zomer bedreigde bewoners van het huis aan de Roef in Huizen mogen terug naar hun huis. Burgemeester Niek Meijer heeft besloten de sluiting van hun huis niet meer te verlengen. Het huis was een half jaar verzegeld uit veiligheidsoverwegingen: vlak nadat het huis werd gesloten en de bewoners waren weggehaald, ging er een explosief af.

Dat het huis weer bewoond mag worden door de bedreigde bewoners, betekent niet dat het per definitie weer veilig is in de straat. Een maand geleden was het dreigingsniveau nog 'onverminderd hoog'.

De bewoners van het huis aan de Roef zijn het doelwit vanwege een conflict in het Nederlandse drugscircuit. Deze ruzie heeft ondertussen al geleid tot meerdere incidenten. Afgelopen zomer werd de Huizer straat een paar dagen zwaar bewaakt. De zwaarbewapende agenten waren nog niet weg of er ging een explosief af. Er hangen nu al een paar maanden camera's.