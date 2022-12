Scooterrijder gereanimeerd na aanrijding in Amsterdam, automobilist vlucht weg

Een automobilist die gisteravond een ongeluk heeft veroorzaakt bij het Hugo de Grootplein in Amsterdam, is op de vlucht geslagen. De automobilist reed een scooterrijder en een fietser aan. De scooterrijder moest gereanimeerd worden.

Een ooggetuige van het ongeluk heeft het kenteken van de auto doorgegeven aan de politie. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog geen bestuurder is aangehouden.

Allebei de slachtoffers zijn gewond geraakt. De scooterrijder is na reanimatie overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het op dit moment met de slachtoffers gaat is onduidelijk.

