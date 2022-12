Tamara bevalt van baby aan boord van KLM-vlucht (maar wist niet dat ze zwanger was)

Een vrouw aan boord van een KLM-vlucht van Ecuador naar Schiphol is afgelopen woensdag onverwachts bevallen van een jongetje. De moeder wist niet dat ze zwanger was. Tot haar grote verbazing had ze na twee persweeën plotseling een baby in haar handen, meldt het Spaarne Ziekenhuis dat hen na aankomst heeft opgevangen.

Tamara en Maximiliano (Spaarne Gasthuis)

Passagier Tamara had een paar uur voor de landing op Schiphol last van buikpijn. Op de wc bleken die persweeën te zijn en beviel ze tot haar grote verbazing van een baby, die ze Maximiliano heeft genoemd. Tamara wist niks van haar zwangerschap en was volgens het Spaarne Gasthuis overvallen door wat haar overkwam. Aan boord van de Boeing 777, die van de Ecuadoriaanse hoofdstad Quito, via Guayaguil naar Schiphol vloog, zaten ook twee artsen en een verpleegkundige die Tamara te hulp schoten. Maximiliano is naar een van de hulpverleners vernoemd. Ambulance Op Schiphol zijn Tamara en haar baby met een ambulance naar het Spaarne Gasthuis in Haarlem gebracht en opgenomen op de geboorteafdeling. Volgens het ziekenhuis maken de twee het goed, Tamara zou oorspronkelijk op Schiphol overstappen op een vlucht naar Madrid. Zodra het mogelijk is, reizen moeder en zoon alsnog naar Spanje.