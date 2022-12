Zwaargewonde na achtervolging door politie in Amsterdam West

Afgelopen nacht is een wilde achtervolging geëindigd in een ongeluk op de Burgemeester Eliasstraat in Amsterdam West. Meerdere mensen zijn hierbij aangehouden. Eén daarvan is zwaargewond geraakt.

De politie zat achter een zwarte Ford aan. Toen het voertuig tegen een boom tot stilstand kwam, ging een groot gedeelte van de inzittenden te voet verder. Eén kon ter plekke aangehouden worden, een ander in de buurt van de auto. Later werd een derde persoon opgepakt, die gewond bleek te zijn. Onder begeleiding van de politie is deze persoon naar het ziekenhuis gebracht. In de later doorzochte auto zijn flessen alcohol en andere mogelijk verboden voorwerpen gevonden. Over de aanleiding van de achtervolging kan de politie nog niets zeggen.

