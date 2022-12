Handbalsters VOC nieuwe koploper na verdiende zege op concurrent Venlo

Venlo had alles tot nu toe gewonnen en stond zonder puntenverlies bovenaan. VOC had alleen verloren van proviniciegenoot SEW. De Amsterdammers waren erop gebrand om de concurrent pijn te doen. Het begin was echter voor Venlo, dat binnen een minuut op voorsprong kwam via Sharon Grummel.

Jette van Ingen maakte snel gelijk: 1-1. Hierna bleef het spannend tot 9-9, waarna VOC via Van Ingen voor het eerst de leiding nam. De marge werd hierna uitgebreid door treffers van Lois van Vliet (twee), Faye Janson (twee), Zola Amsen en Jessie van de Ruit: 16-12.

Tekst loopt door onder de video.