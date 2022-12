WK-feest Marokko loopt op meerdere plekken in Amsterdam uit de had

Burgemeester Halsema had vanavond een noodbevel afgekondigd voor Tussen Meer in Amsterdam-Osdorp. Iedereen moest het gebied verlaten. Ook in Oost en iets verderop in Osdorp greep de ME in, al ging het toen niet om een noodbevel.

Volgens een politiewoordvoerder werd er op Tussen Meer zwaar vuurwerk afgestoken, was er sprake van een 'hele grimmige sfeer' en waren er heel veel mensen op de been. De driehoek (burgemeester, justitie en politie) besloot daarom in te grijpen.

Tussen Meer is inmiddels leeg. Er wordt nu gekeken of er op andere plekken in de stad ingegrepen gaat worden door de ME, zoals op het Mercatorplein of op en rond de Molukkenstraat in Oost. "Er is soms sprake van een jojo-effect, dan is het weer even rustig en dan wordt er zwaar vuurwerk afgestoken. Dat maakt het lastig inschatten", zegt de politiewoordvoerder.

Op een video van een buurtbewoner is te zien hoe verschillende ME-busjes met het Duitse waterkanon door de straat rijden. Het Duitse waterkanon is dit keer daadwerkelijk ingezet. "Er zijn verschillende standen en er is dit keer gesproeid", aldus de politiewoordvoerder.