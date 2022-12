Prachtig afscheid van wielrenner Niki Terpstra tijdens Zesdaagse van Rotterdam: "Heel speciaal en bijzonder al die support"

Tijdens zijn laatste Zesdaagse van Rotterdam is Niki Terpstra in het zonnetje gezet. Halverwege de avond werd hij verrast door een dernyrace (race met een gemotoriseerde gangmaker) waar zijn wielervrienden aan meededen. Zo deden onder meer oud-renners Laurens ten Dam, Danny Stam, Iljo Keisse en Jens Mouris mee.

Terpstra keek zichtbaar geëmotioneerd toe samen met zijn familie. Later op de avond werd hij nog een keer in de spotlights gezet. In een prachtige erehaag van alle renners, familie en vrienden op de baan in Ahoy werd hij ontvangen. Terpstra sprak het publiek toe en samen met zijn zoon en dochter reed hij diverse ererondes.