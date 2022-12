Woningbrand in Hoogkarspel kost twee honden het leven

Bij een brand in een woning aan de Ranonkellaan in Hoogkarspel zijn zaterdagavond twee honden omgekomen. Eén bewoner van de woning is voor medische behandeling per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Inter Visual Studio / Daniëlle Rood

Een woordvoerder van de brandweer laat weten rond 17.45 een melding te krijgen van een woningbrand. Vanaf buiten waren de vlammen in het huis goed te zien. Omdat er in de woning ook dieren aanwezig waren, werd ook de dierenambulance opgeroepen. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. Dierenambulance Maar voor de twee honden van de bewoners kwam de hulp te laat. Een woordvoerder van de dierenambulance Hoorn laat weten dat de viervoeters door verstikking van de rook om het leven zijn gekomen. Mogelijk zijn er ook meerdere katten overleden, dit kon de woordvoerder op dit moment nog niet bevestigen.



Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk en wordt onderzocht.