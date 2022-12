Het dak gaat eraf bij InterSnacks in Weesp na historische overwinning Marokko

Marokko heeft vanavond geschiedenis geschreven door zich als eerste Afrikaanse land ooit te plaatsen voor de halve finale van het WK. Bij InterSnacks in Weesp verzamelden ook vanavond weer tientallen Marokkaanse voetbalsupporters om samen de wedstrijd te kijken. Eigenaar Mo Bouhali (38) kan alleen maar schreeuwen van geluk: 'Het is een groot gekkenhuis hier' zegt hij met een schorre stem.

Net als vorige week was het vanavond weer een drukte vanjewelste bij de cafetaria in Weesp. Toen zagen ze hoe Marokko won van Spanje en zich daardoor plaatste voor de kwartfinale. Nu zagen ze hoe de 'Atlasleeuwen' voetbalgeschiedenis schreven door met 1-0 van Portugal te winnen.

Mo: "Het is gewoon geweldig. Ik ben zo trots." Uit een volle zaak klinkt van tientallen supporters ook na de wedstrijd nog hard gejuich. En dat zal nog wel even doorgaan denkt Mo, die ondertussen ook nog hard aan het werk is.

"Ik moet ook nog even de spits wegwerken en dus nog wel even aan de bak." Maar, na de spits is het ook voor Mo feest. "Ik rij gauw naar huis waar een huis vol familie en vrienden wacht waar we vast tot vanavond laat deze geweldige overwinning gaan vieren."