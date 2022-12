Kritiek op groen in Amsterdamse Houthavens: "Mooie pot, maar er kan veel meer"

Sinds 2015 neemt het aantal vierkante meters groen per Amsterdammer af. Ook dit jaar is het weer minder geworden. De reden is dat er steeds meer mensen in de stad komen wonen en dat er meer gebouwd wordt.

Stichting De Gezonde Stad vindt dat er te weinig groen is. "We staan hier in de Houthavens, en de Houthavens is ook echt zo'n plek waar meer groen kan komen", zegt Annick Mantoua van De Gezonde Stad. Er zijn wel bloempotten neergezet. "Dit is zeker een mooie pot, en dat kan natuurlijk veel meer."

Dieren en insecten

Volgens Mantoua is meer groen hard nodig. "Dat groen dichtbij is ook heel erg belangrijk voor de dieren en insecten die een belangrijke rol spelen om de stad gezond te houden. De stad wordt warmer en natter. Groen helpt om daartegen bestendig te zijn."

"Het is een beetje stenig. Iets meer bomen en op de hoeken lekkere grote plantenbakken", zegt een bewoner. Een ander vertelt dat het in het begin nog kaal was, maar dat bewoners en de gemeenten nu wel groen hebben geplant. "Nu begint het te ontwikkelen."