Joyce verliest haar man en zoon in één jaar, en vreest nu voor toekomst van haar hond

Om te stellen dat Joyce een rotperiode achter de rug heeft, is nog zachtjes uitgedrukt. De 59-jarige uit Hoorn verloor eerst haar man en daarna ook nog haar zoon. Door dit verlies is hond Jack momenteel haar enige steun en toeverlaat. Maar tot overmaat van ramp scheurde Jack afgelopen week zijn kniebanden. Vriendin Erica schiet te hulp en zamelt geld in om de operatie te bekostigen en de kerstdagen van Joyce iets dragelijker te maken.

Joyce en de honden van haar uitlaatservice - Hondenuitlaatservice One Dog Day Stay

Drieduizend euro. Zoveel kost de operatie om viervoeter Jack weer helemaal de oude te krijgen. Alleen heeft Joyce dit bedrag niet zomaar liggen, helemaal niet na het absolute rotjaar dat ze achter de rug heeft. Gelukkig bood vriendin Erica een helpende hand. Rampjaar "In een klein jaar tijd ben ik twee ontzettend dierbare mensen kwijtgeraakt", vertelt Joyce aan NH Nieuws. In januari van dit jaar overleed plotseling haar 55-jarige man. Tot overmaat van ramp moet ze eind september ook afscheid nemen van haar 25-jarige zoon. Haar zo dierbare gezin valt in luttele maanden tijd uit elkaar. Samen met haar andere zoon en hond Jack proberen ze er nog het beste van te maken. "Maar er is niks ergers dan je eigen kind verliezen. Daar zijn gewoon geen woorden voor."

"Toen dacht ik gelijk: oh nee! Ik kan er niet nog eentje missen nu." Joyce

Gelukkig kan Joyce nog bouwen op haar jongste zoon en Jack. "Maar ook zij gaan door een traumatische periode", vult ze aan. "Zij hebben hun baasje, broer en vader in één klap verloren." Steun en toeverlaat Dan slaat het noodlot voor een derde keer toe. Als Joyce in november weer rustig aan begint met haar hondenuitlaatservice, het bedrijf dat ze samen met haar man is gestart, ziet ze al gelijk dat het mis is met Jack. "Elke keer als hij uit zijn mand kwam, zag ik dat hij erg trok met zijn pootje", herinnert ze zich nog. "Toen dacht ik gelijk: oh nee! ik kan er niet nog eentje missen nu." Het trauma van het verlies staat in haar geheugen gegrift. Als ze met Jack naar de dierenarts rijdt, lijkt er geen licht aan het einde van de tunnel. Jack is niet alleen haar steun en toeverlaat, maar ook haar beste werknemer. "Hij is echt mijn rechterhand. Bij het verwerken van het verlies, maar ook als leider binnen de hondenuitlaatservice." Tekst loopt door onder de foto.

Hond Jack

De dierenarts ziet het al gelijk: Jack heeft zijn kruisbanden gescheurd. Met een operatie moet Jack er weer bovenop komen, maar dan komt de rekening op tafel. "Ik had geen flauw idee hoe ik dat moest betalen", vertelt een hoorbaar aangeslagen Joyce. "Maar het moest, er was geen andere optie. Jack moet weer beter worden." Inzamelactie Hartsvriendin Erica heeft het hele jaar moeten toekijken hoe Joyce ten onder gaat aan haar verlies. Haar man en zoon kan niemand terugbrengen, maar voor Jack kan ze wel wat betekenen. "Wat nou als ik een inzamelingsactie voor jou opzet?", stelt ze voor aan Joyce. Joyce wil er eerst niks van weten. Ze voelt zich bezwaard en wil liever niemand anders opzadelen met haar verdriet. Toch weet Erica haar te overtuigen: "Ik vraag het geld toch, jij hoeft helemaal niks te vragen." En dat werkt. Binnen een uur is er al 260 euro gedoneerd. Joyce raakt geëmotioneerd als ze vertelt over alle gulle donaties. "Het is echt onvoorstelbaar, hoe kan ik deze mensen ooit bedanken?" Inmiddels staat de teller al boven de 2.200 euro en aanstaande woensdag gaat Jack onder het mes. "Het gaat gewoon goed komen met Jack!" Kerstdagen Joyce kan het nog steeds niet bevatten. Ze kijkt er nu al naar uit om de kerstdagen met Jack en haar zoon door te brengen. Zo lijkt er toch nog een klein lichtpuntje aan het einde van een pikzwart jaar. Joyce is ervan overtuigd dat haar man en zoon meekijken met dit kleine wonder. "En Erica is mijn absolute held." "Ik wil dan ook iedereen die heeft gedoneerd uit de grond van mijn hart bedanken!", benadrukt Joyce. "Door jullie kan Jack weer beter worden."