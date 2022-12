Oranjekijkers in Arena bestolen van persoonlijke eigendommen

Nederland is niet de enige die zich gisteren bestolen voelde na het verlies van Argentinië in de WK-kwartfinale. Een deel van de Oranjefans dat de wedstrijd gisteren keek in de Johan Cruijff Arena is daar namelijk écht bestolen. Vanochtend kon de Koninklijke Marechaussee op Schiphol een man uit Algerije aanhouden met de eigendommen van een aantal fans.