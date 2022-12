Horrorfilms tijdens overblijven vertoond aan basisschoolkinderen in Amsterdam

Kinderen van basisschool De Kleine Reus in het centrum van Amsterdam hebben gedwongen horrorfilms gekeken tijdens het overblijven. De films werden vertoond door een invaller van een kinderopvangorganisatie. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Dat meldt Het Parool. Hoe vaak het is gebeurd op de school is onbekend. Wel is duidelijk dat de invaller in elk geval in twee klassen aan in totaal veertig leerlingen tussen de zeven en negen jaar enge films heeft vertoond. Het gaat om de films The Exorcist en District 9, beide geclassificeerd voor zestien jaar en ouder.

Volgens de krant vroegen kinderen uit groep 5 huilend aan de overblijfmeester of hij de enge film wilde afzetten. Volgens een vader liepen kinderen de gang op om zich te verstoppen. Kinderen die moesten huilen zouden door de overblijfmeester zijn vernederd. Volgens ouders durven hun kinderen niet meer naar bed, zijn er kinderen die nachtmerries hebben en plassen sommigen weer in bed.

Tijdens de tussenschoolse opvang in het klaslokaal worden vaker op het digitale krijtbord educatieve video's zoals Het Jeugdjournaal vertoond. In het geval van de invaller had hij onder een ander tabblad The Pink Panther klaarstaan, zodat hij snel kon overschakelen als er plots een volwassene binnen zou komen. Ook vroeg hij alle kinderen geheim te houden dat ze naar enge films hadden gekeken.

De betreffende invaller is op staande voet ontslagen. De directeur van de school heeft in een brief aan de ouders laten weten 'enorm geschokt' te zijn. Ook heeft de school de politie ingelicht. Wat het motief is van de man is vooralsnog onduidelijk. De politie heeft de zaak in onderzoek en overlegt met het Openbaar Ministerie wat de strafbare feiten zijn. De invaller werd ingezet vanwege een personeelstekort bij de school.

Er is nog niemand aangehouden.