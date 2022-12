Buren geschrokken na explosie bij pizzeria: "Dit was geen cobra 6, dit was serieuzer"

Hun zoon slaapt achter het pand waar het explosief afging. "Die zat gelijk rechtop", vertelt Michael aan een verslaggever van NH Nieuws. "Die heeft meteen 112 gebeld." Ook Micheal en Ursula zijn gelijk op de knal afgegaan, met een brandblusser in de hand. Toen hij aankwam was zijn zoon de boel al aan het blussen.

"Ik heb nog nooit zo'n knal gehoord", vertelt Ursula. Ze hoorde al de hele avond kleinere knallen, maar dat was volgens haar gewoon jongelui met wat vuurwerk. "Maar dit was echt niet normaal. Echt bizar."

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]