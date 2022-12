Code geel: KNMI waarschuwt voor gladheid en dichte mist op de weg

Vooral in het westen van het land komt er plaatselijke dichte mist voor, meldt het KNMI. Hiernaast vriest het op veel plaatsen licht wat voor gladheid op de weg zorgt. Daarom wordt geadviseerd: "Houd rekening met gevaarlijke rijomstandigheden door slecht zicht. Pas je snelheid aan en houd voldoende afstand."

Vanmiddag en vanavond is er kans op een winterse bui in de provincie en zal de temperatuur rond het vriespunt blijven hangen. Gisteren gold ook al code geel in de provincie vanwege gladheid en dichte mist.