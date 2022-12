Zestig Zaanse buren zien samen hoe Nederland wordt uitgeschakeld: "Was te spannend"

Waar in veel delen van Nederland de oranjekoorts pas bij de achtste finales begon, was het in Zaandam al vanaf de eerste wedstrijd raak in de rijkversierde straat Ameland. Het is daar al 24 jaar lang traditie dat er samen met de buren gekeken wordt. Zo ook gisteravond, al schoot Argentinië de voorzichtige Nederlandse hoop om kampioen te worden in de penaltyreeks aan diggelen.

NH Nieuws

Richard uit Zaandam woont al 36 jaar in de straat Ameland in Zaandam en stond tijdens heel wat EK's en WK's buiten naar Oranje te kijken. Het was dan meestal wel wat warmer, maar twee heaters en een mooie tent bieden deze avond uitkomst. "Ons initiatief is flink gegroeid inmiddels, want nu nemen de kinderen van de bewoners ook hun vrienden mee", vertelt de bewoner in de rust. Tekst loopt door onder de foto.

NH Nieuws

"We doen dit altijd, het is normaal voor ons", vult buurvrouw Vera aan. "We gaan allemaal met elkaar om, het is echt een sociale buurt." Richard grinnikt: "We hebben geluk dat we in een doodlopende straat wonen. Hier staat die tent niet in de weg."



Na een zinderende wedstrijd kan Nederland na een 2-0 achterstand te hebben weggepoetst aan de penalty's beginnen. Tekst loopt door onder de video.

Keeper Noppert wordt luidkeels aangemoedigd voor de beslissende penalty - NH Nieuws

Dan is het klaar. Nederland ligt eruit. Toch hebben de bewoners vijf keer gezellig voetbal kunnen kijken, relativeert Richard onmiddellijk. Een buurman is aanmerkelijk meer aangeslagen door het verlies en vloekt voor zich uit. Een ander kan toch een scheef glimlachje opbrengen: "Het is heel jammer van het resultaat. Ik ben trots, maar ik denk dat we nu toch naar het Mercatorplein moeten. Even een auto op z'n kop gooien..."