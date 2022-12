Irene Schouten opnieuw geklopt op 3.000 meter bij wereldbeker, schaatsster wordt zevende

Irene Schouten is voor de tweede keer geklopt op 'haar' 3.000 meter op de wereldbeker in Calgary. De Hoogkarspelse schaatsster was niet in topvorm en werd slechts zevende. De race werd gewonnen door Ragne Wiklund, die voor de tweede keer dit wereldbekerseizoen won.

Schouten kwam na 4:02,86 over de streep in Canada. Ter vergelijking; ze schaatste in Heerenveen naar een tijd van 3:54.04. Wiklund was veel sneller en kwam na 3:56,94. Overigens was het zilver voor haar ploegmaatje Marijke Groenewoud en de derde plek was voor Antoinette Rijpma - de Jong. Merel Conijn uit Edam, die weer mocht meedoen aan de hoofdrace, werd twaalfde.

De wereldbeker in Calgary wordt morgen en zondag ook nog verreden.