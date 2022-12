Thuis de verwarming uit en lekker opwarmen in de warme buurtkamer in Muiden: 'Kom gerust de hele dag'

Een warme buurtkamer voor heel Muiden. Dat was de lang gekoesterde wens van Ada Gieling-van den Berg. En nu is het zover: buurtkamer Het Kwetternest is open. "Het is voor jong en oud. Dus als de jeugd hier wil hangen, mag dat ook."

"Heel leuk dit. Anders zit ik maar alleen thuis en nu ben ik gezellig hier," zegt bezoeker Jaantje Buitenweg. "Je leert weer nieuwe mensen kennen uit andere wijken," vult Truus Verdonk aan. Bij buurtkamer Het Kwetternest zijn alle Muidenaren doordeweeks tussen 10.00 en 16.00 uur welkom voor een kopje koffie of thee. "Er zijn altijd twee gastvrouwen aanwezig en niets hoeft," vertelt Ada. "Je mag langskomen voor een praatje, maar ook lekker de krant gaan zitten lezen." In de video hieronder zie je hoe de buurtkamer kan helpen om thuis de energierekening laag te houden.

"Doordeweeks tussen 10.00-16.00 uur staan koffie en thee voor je klaar" - NH Nieuws / Rachel Morssink

Ada Gieling-van den Berg en Yolanda Campfens zijn de initiatiefnemers achter de buurtkamer. "Samen met Versa Welzijn en de gemeente hebben we dit voor elkaar gekregen," vertelt Ada. De buurtkamer mag drie maanden gebruik maken van de leegstaande school aan de Constantijn Huygenslaan in Muiden. "Het is een pilot, na drie maanden gaan we de balans opmaken," aldus Ada. De buurtkamer is nu bijna twee weken open en Ada is heel blij met hoe het loopt. "Ja, echt geweldig. Het is natuurlijk toch een gok, maar we krijgen zoveel leuke reacties." De toestemming om van start te gaan kwam heel plots en toen was het flink aanpoten om de ruimte gereed te krijgen. "Van alle kanten boden mensen spullen aan en in een week tijd hebben we het hier helemaal ingericht. Stoelen, tafels, banken: allemaal gekregen. Ik had hier wel tien kerstbomen kunnen neerzetten, echt ongekend," vertelt Ada.

"Een muur met graffiti? Helemaal goed!" Ada Gieling-van den Berg

Ze benadrukt dat de buurtkamer voor jong en oud is. "We zijn ermee bezig dat de jongeren hier op vrijdag- en zaterdagavond kunnen zitten," vertelt Ada. "Dan staan we gewoon een deel van de ruimte af. En als ze een muur willen vol spuiten met graffiti: helemaal prima!" Bezoeker Willem Verdonk gaat klaverjasmiddagen organiseren in de buurtkamer. "We gaan het zien hoe het loopt, ik ben benieuwd hoeveel mensen er zullen komen," vertelt hij. En gaat zijn vrouw Truus ook iets organiseren? "Nee. Nou, moet koffie schenken bij het klaverjassen. Ze hebben me erin geluisd, haha," zegt Truus. Toevoeging voor de buurt Volgens Riek de Knegt is de huiskamer echt een toevoeging voor de buurt. "Het is gezellig, mensen ontmoeten elkaar. En ook fijn: de kachel kan thuis een graadje lager, want het is lekker warm hier." Ze is vandaag aan de slag als gastvrouw en gaat rond met koffie, thee en koekjes. "Ik ben hier van 10.00 tot 13.00 uur en al die tijd staat mijn verwarming thuis laag. Dus ik bespaar zeker," aldus Riek. Ada nodigt dan ook iedereen uit om langs te komen in de buurtkamer. "Kom een keertje kijken, het is hier gezellig en knus." En ook als je komt om de gasrekening thuis laag te houden, is dat helemaal prima. "Laat je kachel uit. Neem desnoods je boterhammen mee en kom lekker de hele dag hier zitten. Dat bespaart een heleboel," aldus Ada.

Buurtkamer Het Kwetternest Buurtkamer Het Kwetternest zit aan de Constantijn Huygenslaan 1 in Muiden. Op doordeweekse dagen staat de koffie klaar tussen 10.00 en 16.00 uur. In de middag kunnen bezoekers meedoen aan een activiteit, maar dat is geheel vrijblijvend. Bijvoorbeeld: een creatieve activiteit, breien, klaverjassen of bordspelletjes spelen. Op vrijdagochtend is er een ouder en kind café en op vrijdagmiddag is er voorlezen en knutselen voor wat oudere kinderen. Mensen die zelf ook een activiteit willen organiseren zijn van harte welkom.