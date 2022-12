Pand in Amsterdam moet dicht na vondst handgranaat

Een pand aan de Amstelveenseweg in Amsterdam-Zuid is door burgemeester Halsema gesloten omdat er deze week een handgranaat bij de voorkant lag. Het pand moet zes maanden dicht blijven.

De handgranaat werd in de nacht van dinsdag op woensdag rond 3.30 uur door een voorbijganger aangetroffen . De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) moest het explosief meenemen. Volgens de gemeente was het 'duidelijk geplaatst voor het pand'.

"Een handgranaat is een militair middel en veroorzaakt bij het afgaan levensbedreigende schade", schrijft de gemeente in het sluitingsbevel. "Het aantreffen van een dergelijk wapen in de openbare orde is een ernstige verstoring. In het geval van het afgaan van een handgranaat is de kans op dodelijk letsel zeer hoog. Bovendien ontstaat er in het geval van het afgaan van een van handgranaat in de buurt van deze woning risico op brandgevaar en extra schade aan de aangrenzende woningen en bedrijven."

Verbouwing

Het gaat om een pand dat leegstaat vanwege een verbouwing. Zowel de pandeigenaar als de huurder zijn het niet met de sluiting eens. Volgens de huurder zal sluiting leiden tot een faillissement, omdat hij midden in een verhuizing zit en veel geld kwijt is aan personeelskosten en de maandelijkse huur. Ook staat het volgens hem niet vast dat de handgranaat gericht is op het pand.

De gemeente blijft echter bij het besluit. Mocht het pand open blijven voor de verbouwing, dan zou dat een 'ernstig gevaar' opleveren voor de openbare orde. "De politie geeft aan dat het risico op herhaling aannemelijk is, gezien de eerdere incidenten en onderzoekt een mogelijk conflict", schrijft de gemeente. "Minder vergaande maatregelen zijn niet geschikt en heeft niet hetzelfde effect op de openbare orde als de sluiting van het pand."

De recherche onderzoekt nog wie de handgranaat heeft geplaatst.