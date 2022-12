Gewonde bij steekincident in woongroep Amsterdam-Zuidoost

En een woongroep voor verslaafden aan de Kikkensteinstraat in Amsterdam-Zuidoost is vanavond iemand gestoken. Agenten hebben een verdachte aangehouden.

Het steekincident vond rond 18.30 uur plaats. Meerdere ambulances werden opgeroepen. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hand en is naar het ziekenhuis overgebracht.

Het is volgens een politiewoordvoerder nog niet duidelijk of er met een mes is gestoken, maar het slachtoffer is in ieder geval gewond geraakt door 'iets scherps'.