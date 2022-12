Pooltafel in wiskundelokaal: "We gaan berekenen hoe je de bal het beste kunt raken"

Een keu en een geodriehoek: ze kunnen je alle twee helpen om een potje pool te winnen. Op het Comenius College in Hilversum werd deze week een pooltafel geplaatst. En niet in de kantine, maar in het wiskundelokaal. Docent Marjolein van Houten: "Poolen zit vól met wiskunde."

"Ik heb thuis ook een pooltafel en ik wil beter worden dan mijn vader," zegt Balder van Rappard fanatiek. Hij is één van de leerlingen die zich aanmeldde voor het speciale lesprogramma. "We gaan de juiste hoek berekenen om een bal te raken en met je geodriehoek lijnen trekken," vertelt hij. In januari begint het lesprogramma officieel, maar deze week werd de pooltafel afgeleverd bij het Comenius College in Hilversum. "Ik houd van poolen en van wiskunde uitleggen, dus ik vind het erg leuk dat ik dit nu kan combineren," vertelt wiskundedocent Marjolein van Houten enthousiast. "En je bent spelenderwijs met wiskunde bezig, dat is helemaal mooi," vertelt ze.

"Er zijn allerlei trucjes om te leren hoe je de bal beter kunt raken" - Rachel Morssink

Het vak komt bovenop het reguliere lesprogramma en wordt bovendien helemaal aan het eind van de dag gegeven. "De les duurt dan tot 16.30 uur, toch is het animo erg groot," vertelt Van Houten. "De leerlingen moesten een motivatiebrief schrijven en kijk eens wat een goede opkomst." "Ik heb me aangemeld omdat ik wiskunde soms best moeilijk vind," vertelt leerling Maartje Tiktak. "Ik dacht: misschien wordt het wat makkelijker als ik er op deze manier mee bezig ga." Balder heeft zich juist aangemeld omdat hij meer uitdaging wil. "Ik vind wiskunde soms iets te makkelijk, dus ik wilde wel iets extra's erbij doen." Wiskunde op de pooltafel En waar zit dat precies de wiskunde in het poolspel? "Overal," aldus docent Van Houten. "In de vorm van de ballen en in de getallen, maar ook in de kijklijnen." Op het bord tekent ze een denkbeeldige bal, die je gebruikt om op te mikken. "Dan raak je de echte bal met de juiste hoek," aldus Van Houten.

Pooltafel in wiskundelokaal op Comeniuscollege Hilversum Rachel Morssink

Balder opent het spel NH Nieuws

Met dit kaartje bepaal je de juiste hoek om een bal te raken Rachel Morssink

Wiskundedocent Marjolein speelt graag een potje pool Rachel Morssink

Een zogeheten 'ghost ball' helpt bij het mikken Rachel Morssink

Eerst de theorie Rachel Morssink

Kunnen we pool binnenkort dan ook kiezen als eindexamenvak? "Dat zou leuk zijn, maar dat verwacht ik niet," zegt leerling Jasmijn de Kloet. "Dan zou ik vast een 8,5 of een 9 halen," vult Balder aan. (Overigens is zijn blauwe oog, in de video te zien, niet ontstaan bij een potje pool, maar tijdens het rugbyen.) De pooltafel op het Comenius College maakt onderdeel uit van een Europese pilot. In de video hieronder vertelt Willem La Riviere, directeur van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB), meer over het project.

De directeur van de KNBB legt uit wat de pilot inhoudt - NH Nieuws