Maximumsnelheid in Amsterdam 30 km/u: 'te langzaam', 'saai', 'veiliger' en 'supergoed'

De gemeente Amsterdam heeft vandaag bekend gemaakt dat 80 procent van de wegen in de stad een 30 kilometerzone zal worden. De maximumsnelheid gaat of veel plekken dan van 50 naar 30 kilometer per uur. De bedoeling is dat het veiliger en schoner in het verkeer gaat worden. Langzamer rijden levert natuurlijk wisselende reacties op. 'Saai' en 'veel te langzaam' zegt de een, 'supergoed' en 'veel veiliger' zegt de ander.

Een automobiliste zegt dat ze toch niet harder kan rijden dan 30 km/u, omdat het 'hartstikke druk is in de binnenstad'. Daarnaast hebben mensen ook begrip, vanwege de gevaarlijke situaties soms op de weg. "Fietsers kunnen soms moeilijk oversteken en voetgangers hebben ook veel last van het verkeer," vertelt een vrouw op straat.

Natuurlijk staat niet iedereen meteen te applaudisseren. "Ik vind het redelijk irritant als ik langzamer moet rijden." Een leerling in een lesauto noemt het 'saai', wanneer ze hoort over de maatregel. Toch wordt er al gezocht naar andere middelen om straks snel de stad door te komen. Zo zegt iemand: "Als je gewoon de auto aan de rand van de stad zet, kan je met de tram of fiets de stad in."