Bezorger Patrick hoopt op betere cao: "Doen gigantisch veel, maar blijft bij bedankje"

De feestdagen zijn voor bezorger Patrick (32) altijd de drukste periode van het jaar. Vijf keer per week scheurt hij met zijn bestelbus door Alkmaar om mensen blij te maken met pakketjes, maar 'waardering krijgt het vak te weinig'. "Als je ziet hoeveel miljoenen winst PostNL heeft gemaakt en wij krijgen in principe niks, dan snap ik wel dat iedereen wil staken."

Bezorger Patrick (32) hoopt op een verbetering van het huidige cao - NH Nieuws

Vanmorgen vroeg is bezorger Patrick Overwijn (32) al bezig bij het PostNL-Depot in Opmeer. De pakketten rollen van de bank af en stoppen vlak voor zijn bestelbus. Een voor een pakt hij de pakketjes op en legt hij ze geordend in zijn auto. "Ik doe dit werk al 15 jaar", lacht de bezorger uit Alkmaar. "Ik geniet echt enorm van dit werk en vind het mooi om de mensen thuis van een glimlach te voorzien. Ik vind het geweldig dat ik met het bezorgen van de pakketten mensen blij kan maken." Ondanks het grote plezier in het werk, ziet Patrick dat het al enige tijd rommelt bij PostNL. Tijdens Black Friday wilde het personeel gaan staken omdat ze een betere cao eisten, maar dat plan werd gedwarsboomd omdat PostNL naar de rechter stapte. De rechter stelde PostNL in het gelijk, waardoor slechts 10 procent van het totale personeel mocht staken. In samenwerking met vakbond FNV besloten de werknemers toen het werk niet neer te leggen. FNV niet tevreden Volgens het FNV zitten er wel nieuwe grootschalige stakingen aan te komen. "Door de uitspraak van de rechter is het stakingsrecht in het geding", stelt woordvoerder Casper Schrijver van de FNV. Het personeel kan door de uitspraak van de rechter namelijk minder druk uitoefenen op de werkgever.

Tijdens de coronaperiode heeft PostNL een miljoenenomzet gedraaid, maar de werknemers blijven achter in hun loon" Casper Schrijver, woordvoerder FNV

"Tijdens de coronaperiode heeft PostNL een miljoenenomzet gedraaid, maar de werknemers blijven achter in hun loon", vervolgt de woordvoerder. "Dat vinden we natuurlijk erg krom voor het personeel, want zij werken zich een slag in de rondte. Tot 6 januari mogen van de rechter niet staken, dus tot die tijd is een volgende grote staking van de baan."

Uitspraak rechter

De rechter heeft eerder besloten dat de FNV zich moet houden aan de randvoorwaarden die PostNL heeft gesteld aan de FNV acties. Die voorwaarden zijn zo streng dat een landelijke staking op Black Friday praktisch onmogelijk is gemaakt. Om een voorbeeld te geven: maar 10% van de transport chauffeurs en pakketsorteerders zouden mogen staken, of 30% van de pakketbezorgers in dienst bij PostNL. Daarmee heeft een staking volgens de FNV niet de impact die nodig is.

De eisen van FNV en het bod van PostNL liggen flink uit elkaar. Zo wil FNV een minimumloon van 14 euro per uur, een loonsverhoging van minstens 10 procent voor alle schalen, afschaffing van jeugdlonen plus automatische prijscompensatie. Bij dat laatste zouden de lonen moeten meestijgen met de inflatie. Patrick hoopt dat het uiteindelijk niet uitdraait op een staking. "Het kan zomaar zijn dat PostNL zelf met een akkoord komt want staken is toch het uiterste."