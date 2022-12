Winterweer in aantocht: "Winterjassen, warme truien en handschoenen worden massaal uit de kast gehaald"

Joop Bakker is de eigenaar van outdoor winkel De Skihut in Purmerend. Bakker is blij met het koude vriesweer. "Eindelijk kunnen we weer op fijne drukte in de zaak rekenen. Mensen kopen deze dagen weer goede warme winterjassen, thermokleding, warme sokken, mutsen en handschoenen. We hebben het de laatste twee winters zwaar gehad. Vanwege corona moesten we lange tijd sluiten en kochten mensen vaak online. Je ziet aan onze klanten dat ze het fijn vinden om weer te kunnen voelen aan de kleding. Ook het passen voor de spiegel is toch fijner dan thuis een pakketje krijgen zonder exact te weten hoe iets past, staat of voelt."

'It giet net oan'

Volgens Dirk de Groot, voorzitter technische commissie KNSB Noord-Holland, is het moeilijk in te schatten wanneer, waar en of de komende week in Noord-Holland geschaatst kan worden. "We hebben hier veel oppervlaktewater met sloten, kanalen en meren, maar eerst moet de watertemperatuur flink afkoelen. Wellicht dat er in andere regio's van het land eerder kan worden geschaatst."

De IJs en Onlineskateclub in Purmerend verwacht voor de komende dagen nog geen natuurijs op de nog onder water te zetten skeelerbaan. Voorzitter André van der Weijden wordt wel optimistischer: "Het is nu nog te vroeg om een datum te prikken, maar het zou mooi zijn als we de komende week de baan onder water kunnen zetten. We hebben dan vier nachten met meer dan vijf graden nachtvorst en overdag geen dooi nodig. Pas daarna is onze baan met daarop vijf a vijftien centimeter geschikt op een baantje te trekken. Volgens mij hebben wij als enige in Noord-Holland een baan die op die manier geschikt is van natuurijs. Dat we eventueel de eerste zijn in de provincie is leuk, maar dat is voor ons geen doel. Daar maken wij geen wedstrijdje van."

Zout strooien

Ook Rijkswaterstaat is klaar voor de winter. De afgelopen nacht werd in de hele provincie voor het eerst gestrooid. Gladheidscoördinator van Rijkswaterstaat Noord-Holland Marco Polle vertelt dat vannacht voor het eerst in de hele provincie gestrooid is. "Door de mist en kou begon het al snel in de avond vanuit de Kop van Noord-Holland aan te vriezen. De informatie over de plaatselijke weersomstandigheden krijgen wij via allerlei meetapparatuur in en rond het wegdek van de snelweg. Zo'n twee uur voordat we denken dat het glad wordt, gaan de wagens met zeven kuub strooizout de weg op, omgerekend is dat zo een 7.000 liter."