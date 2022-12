Halsema in gesprek met mbo-studenten over vrijheid: "Wat een scherpe vragen"

Aan de zaal vroeg Halsema hoe vrij studenten zich op school voelen. Een studente gaf aan dat lhbtiq+'ers juist heel veel vrijheid ervaren op de opleiding.

Respect

"We moeten niet de illusie hebben dat in Amsterdam mensen die diepgewortelde geloofsovertuigingen of andere sterke overtuigingen hebben het altijd met elkaar eens zullen worden", zei Halsema na het gesprek met de studenten. "Waar we het wel eens over moeten zijn is dat we elkaar respecteren in de openbare ruimte en dat we proberen bij elkaar in de buurt te komen. Ik vind dit gesprek er eigenlijk wel een mooi voorbeeld van. Hier werd uitgesproken dat mensen problemen met elkaar hebben, maar het werd ook respectvol gedaan. Ik hoop dat als ze zo buiten zijn dat respect vasthouden."