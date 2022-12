Vandaag op de adventskalender: "Kerstkransjesdag, om in te zamelen voor de voedselbank"

December is bij uitstek de maand van de adventskalender, maar waarom niet eentje met producten om in te zamelen voor de voedselbank? Op middelbare school Werenfridus in Hoorn kunnen leerlingen elke dag een specifiek product brengen. Vandaag: kerstkransjes.

"Docenten en leerlingen mogen vrijwillig meedoen. We hebben de voedselbank benaderd en gevraagd wat voor producten ze willen. En zo de kalender samengesteld met wat extra's, een kerskransje of chocolade", legt Roswitha Fens, teamleader op Werenfridus, uit.

Een tafel vol blauwe kratten kleurt de entree van de school. En waar je ook om je heen kijkt, hangt de Voedselbank-adventskalender aan muur of deur. Elke dag wordt er zo een aantal kratten gevuld. "Ik heb bijna iedere dag wel wat meegenomen", zegt Martijn (14) die in de derde klas zit.

In tijden van crisis die ieders portemonnee raakt, staan er inwoners op die belangeloos zich inzetten voor de ander. Deze West-Friese Weldoeners verdienen de aandacht. Ben jij of ken jij iemand die een mooi initiatief heeft? Laat het aan ons weten en mail naar: [email protected] .

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]